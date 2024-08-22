Як проросійська керівна партія Грузії хоче розірвати із Заходом і помиритися з РФ

Напередодні осінніх виборів в керівній партії Грузії "Грузинська мрія", яка почала втрачати рейтинги, назвали громадянам чотири причини, чому потрібно підтримати партію задля отримання нею конституційної більшості у парламенті.

Серед іншого, вони обіцяють внести зміни в конституцію, що дозволить провести формальне об’єднання з окупованими територіями. Слід зауважити, що якщо це і відбудеться, то, вочевидь, на прийнятних для РФ умовах.

Про те, як правляча партія Грузії намагається за будь-яку ціну посилити свою владу і остаточно розірвати зв’язки із Заходом, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка 4 кроки до розриву із Заходом: як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією. Далі – стислий її виклад.

"Грузинська мрія", вкотре закликавши громадян проголосувати за неї на виборах у жовтні, оголосила чотири причини, навіщо їй потрібна саме конституційна більшість.

Реклама:

Перш за все (і це застаріла ідея-фікс нинішньої грузинської влади), конституційна більшість необхідна для "якісного оздоровлення політичної системи". Під цим мається на увазі заборона ключової опозиційної партії "Єдиний національний рух". І не лише її.

Такий план як мінімум свідчить про те, що і після виборів у партії влади не планують добиватися порозуміння із Заходом – заборона більшості (або декількох ключових) опозиційних партій, безумовно, стане червоною лінією для ЄС та США.

Ще одна червона лінія – прийняття вже анонсованих "Грузинською мрією" законопроєктів про "боротьбу з ЛГБТ-пропагандою". Ще на початку року у партії влади анонсували такі зміни, заявивши про старт загальнонаціонального обговорення необхідності "захисту суспільства від псевдоліберальної ідеології".

І якщо тоді це здавалося лише передвиборчою маніпуляцією грузинської влади, то зараз виглядає, що в офіційному Тбілісі мають намір довести цю заборону до кінця, тим самим остаточно поховавши можливості порозуміння із Заходом.

Варто уточнити, на офіційному рівні керівна партія уникає говорити про розрив із Заходом та відмову від курсу на членство в ЄС та НАТО.

Втім, у заяві "Грузинської мрії" є ще один пункт, який виглядає ще більш сенсаційно.

Йдеться про необхідність внесення змін до конституції "у разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

У заяві "Грузинської мрії" зазначено, що "події навколо Грузії розвиваються дуже динамічно", а тому "будь-якої миті" треба бути готовими до можливості відновити територіальну цілісність.

Варто зазначити, що цей пункт передвиборчих обіцянок "Грузинської мрії" відповідає чуткам, що давно циркулюють країною, про нібито домовленість Тбілісі з Кремлем про повернення окупованих територій.

Згідно з цією гіпотезою, відновлення територіальної цілісності має стати "компенсатором" Грузії в обмін на остаточну відмову від прозахідного курсу. Об’єднання нібито має пройти у рамках конфедерації.

Останнє дозволяє РФ не лише зберегти повний контроль над окупованими територіями, але й посилити свій вплив на Тбілісі.

І нарешті – одну конституційну реформу у "Грузинській мрії" воліють залишити у таємниці.

Хай там як, а реалізувати ці плани можливо лише за умови отримання конституційної більшості.

Особливістю нинішніх виборів є те, що вперше вони проходять виключно за пропорційною системою. А відповідно, вкрай сумнівно, що за умови чесних та справедливих виборів "Грузинська мрія" зможе отримати таку бажану конституційну більшість.

Та потреб проводити хоча б відносно чесні вибори у "Грузинської мрії" вже немає…

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка 4 кроки до розриву із Заходом: як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.