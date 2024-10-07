Пророссийская партия власти Грузии декларирует углубление сотрудничества с ЕС и НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы партии власти "Грузинская мечта" назвал среди ее приоритетов развитие отношений с Европейским Союзом и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

По словам Кобахидзе, важнейшей национальной задачей "Грузинской мечты" является "перезагрузка отношений с США и ЕС", потому что партии нравится ситуация, которая сложилась в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем.

Грузинский премьера заявил, что к 2028 году Грузия выполнит более 90% обязательств по соглашению об ассоциации и к 2030 году войдет в число стран-кандидатов, наиболее готовых вступить в ЕС.

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"С нашей стороны делаются все шаги для перезагрузки отношений, и мы уверены, что в следующем году, после окончания войны в Украине, будут сделаны соответствующие шаги, которые обеспечат восстановление отношений, как в направлении Соединенных Штатов, так и в направлении Европейского Союза", – сказал Кобахидзе.

Отметим, что грузинские чиновники не впервые делают прогнозы о "завершении войны в Украине" в 2025 году, утверждая, что это решит все проблемы в отношениях с Западом.

Далее Кобахидзе назвал одним из главных приоритетов "Грузинской мечты" углубление сотрудничества с НАТО, а также заговорил о необходимости "углублять стратегическое партнерство с Китаем, которое имеет большое значение как в экономическом, так и в политическом плане".

В последние месяцы "Грузинская мечта" приняла ряд шагов, которые вызвали острую критику Запада – от принятия закона об "иноагентах" до запрета "пропаганды ЛГБТ".

На этом фоне Евросоюз заморозил отношения с Тбилиси, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза.