У Литві починається дострокове голосування на парламентських виборах

У вівторок, 8 жовтня, у Литві розпочнеться дострокове голосування на виборах до парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Головвиборчком повідомляє, що 8-10 жовтня, о 7-20:00, голосувати можна в будівлях усіх 60 муніципалітетів країни та в додаткових місцях голосування.

За даними виборчкому, усі виборці можуть голосувати в будь-якому місці, незалежно від того, де вони декларували місце проживання. Тим, хто не може прийти на дільниці, створять умови для голосування вдома, у місцях опіки.

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9-11 жовтня проведуть голосування в лікарнях, будинках соціальної опіки, у військових частинах і місцях ув'язнення. 11-12 жовтня відбуватиметься голосування вдома. Вдома можуть голосувати інваліди, люди старше 70 років, хворі. Порядок голосування за кордоном встановлюють посольства.

Основний день голосування – 13 жовтня, неділя.

Виборчі дільниці відкриються о 7 ранку і працюватимуть до 20.00. На виборах оберуть 141 депутата.

На 70 місць багатомандатного округу претендує 1721 кандидат, на 71 місце в одномандатних округах – 699 кандидатів. У виборах беруть участь 14 партій і одна коаліція.

Нагадаємо, вища виборча комісія Литви 20 вересня вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.