В Литве начинается досрочное голосование на парламентских выборах

Во вторник, 8 октября, в Литве начнется досрочное голосование на выборах в парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Головизбирком сообщает, что 8-10 октября, в 7-20:00, голосовать можно в зданиях всех 60 муниципалитетов страны и в дополнительных местах голосования.

По данным избиркома, все избиратели могут голосовать в любом месте, независимо от того, где они декларировали место жительства. Тем, кто не может прийти на участки, создадут условия для голосования на дому, в местах опеки.

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9-11 октября проведут голосование в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях и местах заключения. 11-12 октября будет проходить голосование на дому. Дома могут голосовать инвалиды, люди старше 70 лет, больные. Порядок голосования за рубежом устанавливают посольства.

Основной день голосования – 13 октября, воскресенье.

Избирательные участки откроются в 7 утра и будут работать до 20.00. На выборах выберут 141 депутата.

На 70 мест многомандатного округа претендует 1721 кандидат, на 71 место в одномандатных округах – 699 кандидатов. В выборах принимают участие 14 партий и одна коалиция.

Напомним, высшая избирательная комиссия Литвы 20 сентября решила снять с выборов в Сейм двух кандидатов, которые не упомянули в своих анкетах о сотрудничестве с советской спецслужбой – КГБ.

В прошлом году в Литве разгорелся скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.