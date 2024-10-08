Директор ЦРУ: Израиль до сих пор взвешивает свой ответ на ракетную атаку Ирана

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Израиль пока "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

Заявление директора ЦРУ приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

По его словам, риск непреднамеренной эскалации на Ближнем Востоке представляет собой "очень реальную опасность", несмотря на то, что США придерживаются мнения, что ни Иран, ни Израиль "не стремятся к тотальному конфликту".

"Израиль очень тщательно взвешивает, как он ответит на последнюю атаку иранских баллистических ракет", – сказал Бернс.

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Он отказался сделать предположение, в какой форме может быть осуществлено возмездие.

"Я думаю, все мы прекрасно понимаем последствия различных форм ударов и последствия для мирового энергетического рынка и мировой экономики", – сказал Бернс.

Он также добавил, что продолжает надеяться на достижение успешного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы привести к освобождению оставшихся в живых заложников.

Но эти переговоры, по его словам, "толкают очень большой камень на очень крутой холм".

"Мы были близки к этому, по крайней мере, несколько раз, но это было очень трудно", – резюмировал он.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.