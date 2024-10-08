Спецслужба Норвегії попереджає про посилення загрози єврейським та ізраїльським об'єктам

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) підвищила рівень терористичної загрози з помірного до високого, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомило NRK, передає "Європейська правда".

За оцінкою старшого радника PST Ейріка Веума, в країні, у першу чергу, зросла загроза єврейським та ізраїльським об'єктам.

Водночас він зауважив, що у правоохоронців наразі немає інформації про те, чи існують конкретні плани здійснення терористичних актів проти цих об'єктів у Норвегії.

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Він запевнив, що PST постійно працює над з'ясуванням загроз і фактору невизначеності.

У ніч проти 7 жовтня у столиці Данії Копенгагені неподалік від посольства Ізраїлю пролунав новий вибух.

8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

Цього ж дня пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.