Спецслужба Норвегии предупреждает об усилении угрозы еврейским и израильским объектам

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) повысила уровень террористической угрозы с умеренного до высокого, в частности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило NRK, передает "Европейская правда".

По оценке старшего советника PST Эйрика Веума, в стране, в первую очередь, возросла угроза еврейским и израильским объектам.

В то же время он отметил, что у правоохранителей пока нет информации о том, существуют ли конкретные планы осуществления террористических актов против объектов в Норвегии.

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Он заверил, что PST постоянно работает над выяснением угроз и фактора неопределенности.

В ночь на 7 октября в столице Дании Копенгагене неподалеку от посольства Израиля прогремел новый взрыв.

8 октября в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

В этот же день пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.