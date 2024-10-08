Спецслужба Норвегии предупреждает об усилении угрозы еврейским и израильским объектам
Норвежская полицейская служба безопасности (PST) повысила уровень террористической угрозы с умеренного до высокого, в частности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщило NRK, передает "Европейская правда".
По оценке старшего советника PST Эйрика Веума, в стране, в первую очередь, возросла угроза еврейским и израильским объектам.
В то же время он отметил, что у правоохранителей пока нет информации о том, существуют ли конкретные планы осуществления террористических актов против объектов в Норвегии.
Он заверил, что PST постоянно работает над выяснением угроз и фактора неопределенности.
В ночь на 7 октября в столице Дании Копенгагене неподалеку от посольства Израиля прогремел новый взрыв.
8 октября в берлинском районе Нойкёльн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.
В этот же день пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.