У Копенгагені знову пролунав вибух неподалік від посольства Ізраїлю

У ніч проти 7 жовтня у столиці Данії Копенгагені неподалік від посольства Ізраїлю пролунав новий вибух.

Про це повідомила поліція Копенгагена, пише DR Nyhender, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль і через п'ять днів після вибухів біля будівлі ізраїльського посольства.

Поліція Копенгагена заявила, що, "судячи з усього, саме потужний постріл" спровокував вибух на Римарксвей в Хеллерупі.

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Фото: DR Nyhender

Інспекторка поліція заявила, що правоохоронці наразі проводять широке розслідування, у якому, зокрема, простежать, чи може цей вибух бути пов'язаний з інцидентом, який стався минулого тижня. Однак наразі нічого на це не вказує.

За її словами, Римарксвей розташована приблизно за кілометр від посольства.

Фото: DR Nyhender

Також інспекторка поліції не має інформації про те, чи живуть у тому будинку євреї, проте це питання також входить у рамки розслідування.

Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені пролунали вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів. Ними виявилися 16-річний і 19-річний юнаки зі Швеції.

У суботу юнакам висунули звинувачення у терористичних діях.

Також поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.