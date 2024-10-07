У Копенгагені знову пролунав вибух неподалік від посольства Ізраїлю
Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 17:56 —
У ніч проти 7 жовтня у столиці Данії Копенгагені неподалік від посольства Ізраїлю пролунав новий вибух.
Про це повідомила поліція Копенгагена, пише DR Nyhender, передає "Європейська правда".
Інцидент стався у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль і через п'ять днів після вибухів біля будівлі ізраїльського посольства.
Поліція Копенгагена заявила, що, "судячи з усього, саме потужний постріл" спровокував вибух на Римарксвей в Хеллерупі.
Інспекторка поліція заявила, що правоохоронці наразі проводять широке розслідування, у якому, зокрема, простежать, чи може цей вибух бути пов'язаний з інцидентом, який стався минулого тижня. Однак наразі нічого на це не вказує.
За її словами, Римарксвей розташована приблизно за кілометр від посольства.
Також інспекторка поліції не має інформації про те, чи живуть у тому будинку євреї, проте це питання також входить у рамки розслідування.
Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені пролунали вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів. Ними виявилися 16-річний і 19-річний юнаки зі Швеції.
У суботу юнакам висунули звинувачення у терористичних діях.
Також поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.