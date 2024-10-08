Очільнику Генштабу Польщі довелось пояснювати резонансну заяву з натяком на неминучу війну

Очільнику Генерального штабу Збройних сил Польщі генералу Веславу Кукулі довелося пояснити свої слова про "покоління, яке підніметься на захист країни зі зброєю в руках", які сприйняли як натяк на неминучу війну.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

У Польщі впродовж останніх днів не вщухає дискусія навколо лекції керівника Генштабу Кукули, який виступив з промовою на відкритті навчального року в Академії сухопутних військ у Вроцлаві.

Тоді він заявив, що країні знадобиться набагато більша армія, чого може бути важко досягти з огляду на старіння населення, якщо вона хоче захистити себе від можливої війни.

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Також Кукула стверджував, що все вказує на те, що сучасне покоління "зі зброєю в руках стане на захист країни".

Пресслужба Генерального штабу Збройних сил Польщі надала PAP відповіді на запитання, пов'язані із цими словами генерала Кукули.

Він пояснив, що у своїй лекції представив ключові компетенції для офіцерів польської армії у 2035 році.

"Я зазначив, що їхній розвиток є важливим для реалізації процесу трансформації Збройних сил, щоб вони були готові виконувати свою конституційну роль у потенційних конфліктах майбутнього, а отже, в перспективі одного покоління – тобто мінімум 30 років. Крім того, я обговорив наші ментальні обмеження, виклики та ризики" – заявив він.

Генерал повідомив, що адресатами його слів були кандидати в офіцери.

"Моя лекція була спрямована на курсантів, тобто кандидатів в офіцери, та викладачів університету. Саме для такої аудиторії я адресував свій меседж і підбирав зміст" – наголосив він.

Кукула акцентував, що основна ідея полягала в тому, щоб "мобілізувати зусилля, які офіцери і кандидати, повинні докладати для виконання завдань", а також, щоб "донести важливість культури перемоги".

Окрім цього, журналісти запитали у Кукли про стратегію стримування, яку використовує НАТО й що у цьому контексті означають слова генерала про покоління, яке буде захищати країну зі зброєю.

На це він відповів, що "політика стримування базується не лише на демонстрації своїх оборонних можливостей, але й на повідомленні про волю і рішучість їх використати".

Нещодавно стало відомо, що оборонні витрати Польщі, які планують на 2025 рік, стануть рекордними і сягатимуть 4,7% ВВП.

За кілька днів до цього Польща отримала від США позику на $3 млрд на купівлю військової техніки.

На початку вересня на Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.