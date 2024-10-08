Главе Генштаба Польши пришлось объяснять резонансное заявление с намеком на неизбежную войну

Главе Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералу Веславу Кукуле пришлось объяснить свои слова о "поколении, которое поднимется на защиту страны с оружием в руках", которые восприняли как намек на неизбежную войну.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

В Польше в течение последних дней не утихает дискуссия вокруг лекции руководителя Генштаба Кукулы, который выступил с речью на открытии учебного года в Академии сухопутных войск во Вроцлаве.

Тогда он заявил, что стране понадобится гораздо большая армия, чего может быть трудно достичь ввиду старения населения, если она хочет защитить себя от возможной войны.

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Также Кукула утверждал, что все указывает на то, что современное поколение "с оружием в руках станет на защиту страны".

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Польши предоставила PAP ответы на вопросы, связанные с этими словами генерала Кукулы.

Он пояснил, что в своей лекции представил ключевые компетенции для офицеров польской армии в 2035 году.

"Я отметил, что их развитие является важным для реализации процесса трансформации Вооруженных сил, чтобы они были готовы выполнять свою конституционную роль в потенциальных конфликтах будущего, а следовательно, в перспективе одного поколения – то есть минимум 30 лет. Кроме того, я обсудил наши ментальные ограничения, вызовы и риски", – заявил он.

Генерал сообщил, что адресатами его слов были кандидаты в офицеры.

"Моя лекция была направлена на курсантов, то есть кандидатов в офицеры, и преподавателей университета. Именно для такой аудитории я адресовал свой месседж и подбирал содержание", – подчеркнул он.

Кукула акцентировал, что основная идея заключалась в том, чтобы "мобилизовать усилия, которые офицеры и кандидаты, должны прилагать для выполнения задач", а также, чтобы "донести важность культуры победы".

Кроме этого, журналисты спросили у Куклы о стратегии сдерживания, которую использует НАТО и что в этом контексте означают слова генерала о поколении, которое будет защищать страну с оружием.

На это он ответил, что "политика сдерживания базируется не только на демонстрации своих оборонительных возможностей, но и на сообщении о воле и решимости их использовать".

Недавно стало известно, что оборонные расходы Польши, которые планируют на 2025 год, станут рекордными и будут достигать 4,7% ВВП.

За несколько дней до этого Польша получила от США заем на $3 млрд на покупку военной техники.

В начале сентября на Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.