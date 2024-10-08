Консул: Залучені до Українського легіону зможуть без проблем перетинати кордон

Українці, які долучаться до Українського легіону в Польщі, зможуть перетинати кордон України, щоб виїхати у відпустку або на ротацію.

Про це сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю польському І.Pl, передає "Європейська правда".

Куць стверджує, що росіяни подають дезінформацію про те, що українських солдатів відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження.

Проте, за його словами, кожен, хто зацікавлений у приєднанні до Українського легіону, може звернутися до призовного пункту "без жодних зобов'язань", адже це добровольчий підрозділ.

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Також консул акцентував, легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд.

Потім вона зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом міністерства оборони Польщі, її екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.

Куць запевнив, що після цього людина повертається на ротацію та має право "без проблем перетинати кордон".

"У Легіоні є грошова винагорода, можна без проблем перетинати кордон, приїжджати у відпустку та на ротацію", – акцентував він.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Того ж дня стало відомо, що у польському місті Люблін у День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі.

Водночас у липні на полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але згодом, у вересні, журналісти повідомили, що Український легіон досі залишається "ідеєю на папері".