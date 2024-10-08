Консул: Привлеченные к Украинскому легиону смогут без проблем пересекать границу

Украинцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут пересекать границу Украины, чтобы выехать в отпуск или на ротацию.

Об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в интервью польскому І.Pl, передает "Европейская правда".

Куць утверждает, что россияне подают дезинформацию о том, что украинских солдат отправляют на фронт без надлежащей подготовки и снаряжения.

Однако, по его словам, каждый, кто заинтересован в присоединении к Украинскому легиону, может обратиться в призывной пункт "без всяких обязательств", ведь это добровольческое подразделение.

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Также консул акцентировал, легион предлагает денежное вознаграждение, и если человек решает подписать контракт, он должен пройти медицинский осмотр.

Затем он со своим подразделением проходит подготовку под руководством министерства обороны Польши, его экипируют и отправляют на фронт на время действия контракта.

Куць заверил, что после этого человек возвращается на ротацию и имеет право "без проблем пересекать границу".

"В Легионе есть денежное вознаграждение, можно без проблем пересекать границу, приезжать в отпуск и на ротацию", – акцентировал он.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

В тот же день стало известно, что в польском городе Люблин в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше.

В то же время в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев.

Но впоследствии, в сентябре, журналисты сообщили, что Украинский легион до сих пор остается "идеей на бумаге".