У Польщі запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

У польському місті Люблін у День захисників і захисниць запрацював рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проінформованих співрозмовників у Міністерстві оборони України, передає "Європейська правда".

Водночас офіційно оборонне відомство цієї інформації ще не коментує.

Також факт відкриття рекрутингового центру підтверджує й офіційна сторінка Українського легіону.

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Там можна знайти інформацію про те, що охочі записатися можуть це зробити, подавши заявку прямо на сайті або звернутися за адресою центру.

На сайті Українського легіону йдеться, що це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які мешкають за кордоном.

Також акцентується, що вступ до Українського легіону здійснюється виключно на добровільних засадах із підписанням контракту.

Сам підрозділ формується на території Польщі, навчання проводять інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.

Оголошення збіглося з візитом міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Водночас у липні на полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але згодом, у вересні, журналісти повідомили, що Український легіон досі залишається "ідеєю на папері".