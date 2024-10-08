В Албанії проти трьох опозиціонерів порушили справи через протести проти уряду

Управління поліції Тирани передало до прокуратури справи трьох представників опозиційної Демократичної партії Албанії після сутичок під час організованої політсилою антиурядової демонстрації напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Проти трьох албанських опозиціонерів правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про "організацію та участь у незаконних зборах і демонстраціях".

Крім того, 57-річного учасника протестів заарештували за побиття поліцейських і підпал, а трьом іншим протестувальникам – з них двоє неповнолітніх – інкримінують порушення громадського порядку, знищення майна та опір працівникам поліції.

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У Тирані в понеділок спалахнуло насильство після того, як прихильники опозиційних Демократичної партії та Партії свободи пройшли маршем містом, кидаючи коктейлі Молотова в урядові будівлі та підпалюючи петарди.

Біля албанського парламенту відбулися сутички з поліцією біля парламенту, де спецпризначенці застосували сльозогінний газ. За даними поліції Албанії, у результаті постраждали десять правоохоронців і двоє сторонніх людей.

Протести опозиції Албанії тривають з минулого тижня – після того, як опозиціонера Ервіна Саліанджі визнали винним у наклепі та засудили до року ув’язнення.

У 2018 році Саліанджі вимагав відставки тодішнього міністра внутрішніх справ Албанії через звинувачення у незаконній діяльності свого брата, які згодом виявилися сфабрикованими. Вирок політику в Демократичній партії називають політично мотивованим.

Європейський Союз і США закликали албанську опозицію відновити діалог з урядом та відмовитись від насильства, аби реалізувати євроінтеграційні прагнення.