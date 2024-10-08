В Албании против трех оппозиционеров возбудили дела из-за протестов против правительства

Управление полиции Тираны передало в прокуратуру дела трех представителей оппозиционной Демократической партии Албании после столкновений во время организованной политсилой антиправительственной демонстрации накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Против трех албанских оппозиционеров правоохранители возбудили уголовное дело по статье об "организации и участии в незаконных собраниях и демонстрациях".

Кроме того, 57-летнего участника протестов арестовали за избиение полицейских и поджог, а трем другим протестующим – из них двое несовершеннолетних – инкриминируют нарушение общественного порядка, уничтожение имущества и сопротивление сотрудникам полиции.

Реклама:

В Тиране в понедельник вспыхнуло насилие после того, как сторонники оппозиционных Демократической партии и Партии свободы прошли маршем по городу, бросая коктейли Молотова в правительственные здания и поджигая петарды.

Возле албанского парламента произошли столкновения с полицией возле парламента, где спецназовцы применили слезоточивый газ. По данным полиции Албании, в результате пострадали десять правоохранителей и двое посторонних людей.

Протесты оппозиции Албании продолжаются с прошлой недели – после того, как оппозиционера Эрвина Салианджи признали виновным в клевете и приговорили к году заключения.

В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел Албании из-за обвинений в незаконной деятельности своего брата, которые впоследствии оказались сфабрикованными. Приговор политику в Демократической партии называют политически мотивированным.

Европейский Союз и США призвали албанскую оппозицию возобновить диалог с правительством и отказаться от насилия, чтобы реализовать евроинтеграционные стремления.