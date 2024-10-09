Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що перевірки на німецьких кордонах триватимуть ще дуже довгий час.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить dpa.
З 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість несанкціонованих в'їздів.
Нові перевірки були запроваджені на сухопутних кордонах з Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. На кордоні з Францією тимчасові перевірки проводять з кінця липня.
На кордонах з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією контроль був посилений на більш тривалий період.
"Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. І це буде дуже довго", – заявив Шольц.
При цьому він визнав, що перевірки "наразі викликають багато роздратування".
За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, з жовтня 2023 року, коли на сухопутних кордонах країни запровадити стаціонарний контроль, не пустили в країну понад 30 тисяч людей.
Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.
Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.