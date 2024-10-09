Шольц: Проверки на границах Германии будут продолжаться еще очень долго
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что проверки на немецких границах будут продолжаться еще очень долгое время.
Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит dpa.
С 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество несанкционированных въездов.
Новые проверки были введены на сухопутных границах с Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. На границе с Францией временные проверки проводят с конца июля.
На границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией контроль был усилен на более длительный период.
"Мы будем делать это столько, сколько будет нужно. И это будет очень долго", – заявил Шольц.
При этом он признал, что проверки "сейчас вызывают много раздражения".
По данным Министерства внутренних дел Германии, с октября 2023 года, когда на сухопутных границах страны ввели стационарный контроль, не пустили в страну более 30 тысяч человек.
Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в августе. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.
Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, который недавно ушел в отставку, и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.