Спікер парламенту Грузії розкритикував "грузинську" резолюцію Європарламенту

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі стверджує, що резолюція, щодо якої сьогодні буде голосування в Європарламенті, "обурлива, ганебна і огидна".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

Папуашвілі заявив, що ухвалення такої резолюції незадовго до виборів є "спробою вплинути на формування волі виборців".

"Європейський парламент учора обговорював і сьогодні ухвалить з моменту початку війни в Україні за рахунком четверту резолюцію щодо Грузії.

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Грузинський народ уже змирився з тим, що останні резолюції Європарламенту характеризуються особистими нападками і спробами вкоренити помилкові наративи", – зазначив він.

За його словами, та частина резолюції, в якій міститься заклик запровадити санкції щодо Бідзіни Іванішвілі, обурлива, а запис з приводу Михеїла Саакашвілі – ганебний. Водночас Папуашвілі закликає іноземних гравців "поважати суверенне право на проведення виборів, вільних від зовнішнього впливу".

"Огидною в резолюції є висунута до Грузії вимога ввести двосторонні санкції проти Росії. Скандально, що ця резолюція є першим офіційним публічним документом Євросоюзу, в якому відкрито зафіксовано вимогу до Грузії запровадити санкції щодо Росії", – заявив також Папуашвілі.

"Я дуже сподіваюся, що Європейський парламент шанобливо поставиться до вибору, який грузинський народ зробить 26 жовтня, а також закличе опозицію і фінансовані ЄС організації прийняти вибір грузинського народу як вердикт демократії", – додав він.

Європарламент має голосувати за резолюцію щодо демократичного розвороту та загрозі політичному плюралізму у Грузії опівдні за місцевим часом.

Лідери ЄС раніше заявили, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Крім того, Європейський Союз вирішив припинити зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії, а посол ЄС у Грузії Павел Герчинський прямо заявив, що за правління партії "Грузинська мрія" країна ніколи не стане членом Євросоюзу.