Спикер парламента Грузии раскритиковал "грузинскую" резолюцию Европарламента

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили утверждает, что резолюция, по которой в среду будет голосование в Европарламенте, "возмутительна, позорна и отвратительна".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

Папуашвили заявил, что принятие такой резолюции незадолго до выборов является "попыткой повлиять на формирование воли избирателей".

"Европейский парламент вчера обсуждал и сегодня примет с момента начала войны в Украине по счету четвертую резолюцию по Грузии.

Реклама:

Грузинский народ уже смирился с тем, что последние резолюции Европарламента характеризуются личными нападками и попытками укоренить ложные нарративы", – отметил он.

По его словам, та часть резолюции, в которой содержится призыв ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, возмутительна, а запись по поводу Михеила Саакашвили – позорная. В то же время Папуашвили призывает иностранных игроков "уважать суверенное право на проведение выборов, свободных от внешнего влияния".

"Отвратительным в резолюции является выдвинутое к Грузии требование ввести двусторонние санкции против России. Скандально, что эта резолюция является первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано требование к Грузии ввести санкции в отношении России", – заявил также Папуашвили.

"Я очень надеюсь, что Европейский парламент уважительно отнесется к выбору, который грузинский народ сделает 26 октября, а также призовет оппозицию и финансируемые ЕС организации принять выбор грузинского народа как вердикт демократии", – добавил он.

Европарламент должен голосовать за резолюцию по демократическому развороту и угрозе политическому плюрализму в Грузии в полдень по местному времени.

Лидеры ЕС ранее заявили, что принятие закона об "иноагентах" фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии, а посол ЕС в Грузии Павел Герчинский прямо заявил, что при правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Евросоюза.