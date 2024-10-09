Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав журналістів провідних ЗМІ "кровожерливими виродками" і пригрозив їм новими обмежувальними заходами, в тому числі створенням національної служби нагляду за ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Фіцо вийшов із себе на пресконференції у вівторок після того, як один із присутніх журналістів запитав його про напруженість у керівній коаліції.

"З першого дня парламентських виборів ви не залишали нас [у спокої] ні на хвилину. Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки", – сказав Фіцо. Він виділив основні незалежні словацькі ЗМІ Denník N, Denník Sme і Aktuality.sk, які критикували його уряд, і з якими він припинив будь-яку комунікацію.

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"Ви читаєте свої статті після себе? Не думаю, що читаєте... Це чиста ненависть. Ви одержимі дияволом", – продовжив Фіцо і звинуватив журналістів у травневому замаху, під час якого озброєний чоловік вистрілив йому в живіт.

"Ви хочете тільки шкоди, шкоди і ще раз шкоди, ось чому така атмосфера [в суспільстві]", – сказав Фіцо.

Далі він перерахував різні заходи, які уряд може вжити проти ЗМІ, які, за його словами, "роблять все, що хочуть ... без жодної відповідальності".

"Настав час, коли нам доведеться діяти", – сказав Фіцо, додавши, що в Словаччині існує "медіа-безлад", якого "не існує в жодній іншій країні ЄС".

Він заявив, що підтримує ідею створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій для журналістів, які не виправляють помилкові статті, додавши, що всі журналісти повинні пройти курси перекваліфікації.

Опозиційні політики відреагували на це з обуренням.

"Ідея національного органу з питань ЗМІ, який би контролював журналістів, є нічим іншим, як погано завуальованою спробою цензури та обмеження ЗМІ, яка існує, можливо, тільки в Північній Кореї", – заявила депутатка Зора Яурова з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

"Прем'єр-міністр далеко перейшов межу, назвавши журналістів "кровожерливими виродками", в той час, коли суспільство розділене ненавистю, яку він і його друзі поширювали протягом останніх кількох років", – зазначила голова партії "За народ" Вероніка Ремішова.

Словацькі ЗМІ перебувають під тиском відтоді, як Фіцо вчетверте прийшов до влади восени минулого року. Його нинішній уряд ліквідував суспільний мовник RTVS і замінив його на Словацьке телебачення і радіо (STaR), яке, як побоюються захисники свободи слова та інституції ЄС, може стати просто рупором керівної коаліції.

Проти реформи влаштовували неодноразові протести, в яких брали участь словацькі журналісти та опозиція.

У 2018 році, під час третього терміну Фіцо на посаді прем'єр-міністра, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо.