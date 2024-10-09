Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал журналистов ведущих СМИ "кровожадными уродами" и пригрозил им новыми ограничительными мерами, в том числе созданием национальной службы надзора за СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Фицо вышел из себя на пресс-конференции во вторник после того, как один из присутствующих журналистов спросил его о напряженности в правящей коалиции.

"С первого дня парламентских выборов вы не оставляли нас [в покое] ни на минуту. Вы пошли против нас, как кровожадные ублюдки", – сказал Фицо. Он выделил основные независимые словацкие СМИ Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk, которые критиковали его правительство и с которыми он прекратил любую коммуникацию.

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"Вы читаете свои статьи после себя? Не думаю, что читаете... Это чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом", – продолжил Фицо и обвинил журналистов в майском покушении, во время которого вооруженный мужчина выстрелил ему в живот.

"Вы хотите только вреда, вреда и ещё раз вреда, вот почему такая атмосфера [в обществе]", – сказал Фицо.

Далее он перечислил различные меры, которые правительство может принять против СМИ, которые, по его словам, "делают всё, что хотят ... без всякой ответственности".

"Настало время, когда нам придется действовать", – сказал Фицо, добавив, что в Словакии существует „медиа-беспорядок", который „не существует ни в одной другой стране ЕС".

Он заявил, что поддерживает идею создания национального органа по вопросам СМИ и санкций для журналистов, которые не исправляют ошибочные статьи, добавив, что все журналисты должны пройти курсы переквалификации.

Оппозиционные политики отреагировали на это с возмущением.

"Идея национального органа по вопросам СМИ, который бы контролировал журналистов, является ничем иным, как плохо завуалированной попыткой цензуры и ограничения СМИ, которая существует, возможно, только в Северной Корее", – заявила депутат Зора Яурова из оппозиционной партии „Прогрессивная Словакия".

"Премьер-министр далеко перешел черту, назвав журналистов "кровожадными уродами", в то время, когда общество разделено ненавистью, которую он и его друзья распространяли в течение последних нескольких лет", – отметила председатель партии „За народ" Вероника Ремишова.

Словацкие СМИ находятся под давлением с тех пор, как Фицо в четвертый раз пришел к власти осенью прошлого года. Его нынешнее правительство ликвидировало общественный вещатель RTVS и заменило его на Словацкое телевидение и радио (STaR), которое, как опасаются защитники свободы слова и институты ЕС, может стать просто рупором правящей коалиции.

Против реформы устраивали неоднократные протесты, в которых участвовали словацкие журналисты и оппозиция.

В 2018 году, во время третьего срока Фицо на посту премьер-министра, были убиты журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова, что вызвало крупнейшие протесты в стране со времен падения коммунистического режима 1989 года и привело к отставке Фицо.