Активисты наклеили фото из Газы на картину Пикассо в музее в Лондоне
Новости — Среда, 9 октября 2024, 19:59 —
Активисты движения "Youth Demand" наклеили фотографию матери с ребенком, которая была сделана в секторе Газа, на картину Пабло Пикассо в Национальной галерее в Лондоне.
Об этом сообщает Daily Mail, передает "Европейская правда".
Как отметило издание, двое протестующих вошли в зал в галерее в среду, 9 октября, и наклеили фотографию на защитное стекло картины "Материнство".
После этого они облили пол галереи красной краской и демонстрировали залитые краской руки.
Снимок, на котором мать держит своего раненого ребенка, засыпанного обломками, был сделан палестинским журналистом Али Джадаллахом, отметило издание.
Полиция арестовала активистов по подозрению в преступном повреждении, сейчас они остаются под стражей.
Представитель Национальной галереи заявил, что ни одной картине в зале не был нанесен ущерб, но помещение на время закрыли, пока правоохранители выясняли обстоятельства.
Картина "Материнство" была написана испанским художником Пабло Пикассо в 1901 году и изображает мать, которая качает обнаженного ребенка, конечности которого сложены в ее объятиях так, будто он все еще находится в утробе матери.
В субботу, 5 октября, сообщалось, что пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.
8 октября в берлинском районе Нойкьольн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.
Накануне сообщалось, что пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.