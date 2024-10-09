Активисты наклеили фото из Газы на картину Пикассо в музее в Лондоне

Активисты движения "Youth Demand" наклеили фотографию матери с ребенком, которая была сделана в секторе Газа, на картину Пабло Пикассо в Национальной галерее в Лондоне.

Об этом сообщает Daily Mail, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, двое протестующих вошли в зал в галерее в среду, 9 октября, и наклеили фотографию на защитное стекло картины "Материнство".

Фото: Daily Mail

После этого они облили пол галереи красной краской и демонстрировали залитые краской руки.

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Снимок, на котором мать держит своего раненого ребенка, засыпанного обломками, был сделан палестинским журналистом Али Джадаллахом, отметило издание.

Фото: Daily Mail

Полиция арестовала активистов по подозрению в преступном повреждении, сейчас они остаются под стражей.

Представитель Национальной галереи заявил, что ни одной картине в зале не был нанесен ущерб, но помещение на время закрыли, пока правоохранители выясняли обстоятельства.

Фото: Daily Mail

Картина "Материнство" была написана испанским художником Пабло Пикассо в 1901 году и изображает мать, которая качает обнаженного ребенка, конечности которого сложены в ее объятиях так, будто он все еще находится в утробе матери.

В субботу, 5 октября, сообщалось, что пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.

8 октября в берлинском районе Нойкьольн вспыхнули массовые беспорядки после пропалестинской демонстрации.

Накануне сообщалось, что пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.