У найдорожчому житловому будинку Польщі спалахнула пожежа

У найдорожчому житловому будинку Польщі, що розташований на вулиці Злота, 44, у Варшаві, у вівторок вранці спалахнула пожежа – з будівлі евакуювали близько 30 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Пожежа почалась у сауні на восьмому поверсі. У будинку, який називають найдорожчим і найпрестижнішим в країні, всі жителі автоматично почули сигнал тривоги.

Ілюстративне фото

За даними столичної поліції, сталося коротке замикання в загальному рекреаційному просторі з басейном і сауною. Через сильне задимлення спрацювала сигналізація. Близько 30 осіб залишили будинок.

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На місці пожежі працювали чотири пожежні бригади, вони взяли ситуацію під контроль.

Будинок на Злотій, 44, – один з найвищих житлових будинків у Європі, спроєктований всесвітньо відомим архітектором Даніелем Лібескіндом, з інтер'єрами від лондонської студії Woods Bagot. Інвесторами виступили компанії BBI Development та Amstar.

Квартиру у висотці, яку ще називають "Парус Лібескінда", придбав польський футболіст Роберт Левандовський, а однією з мешканок є американська модель та акторка польського походження Джоанна Крупа. Найбільшою групою покупців квартир у будинку є поляки, переважно підприємці.

У висотці розташовані 287 квартир на 52 поверхах, а також є поверх для дозвілля та спорту з 25-метровим басейном.

Нещодавно за одну із квартир у будинку розгорнулась боротьба серед польських багатіїв із першої десятки Forbes. Квартиру продає молодий криптоінвестор Рафал Заорський, який придбав її у 2022 році за 23 млн злотих.

Повідомляли, що приміщенням зацікавився Ілон Маск, однак мільярдер хотів мати там офіс, що заборонено правилами житлового будинку.

Нагадаємо, нещодавно у варшавському аеропорту вибухнув багаж пасажира.

А на початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу, горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.