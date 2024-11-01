В Нидерландах произошел пожар на корабле, где находились искатели убежища

В нидерландском городе Зандам ночью произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Пожар произошел в одной из комнат приемного пункта, причиной возгорания могло стать зарядное устройство для электровелосипеда.

По данным спасателей, пожар мог быть связан с коротким замыканием.

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В результате пожара никто не пострадал. Однако двух охранников и двух жителей осмотрели сотрудники скорой помощи, поскольку они надышались дымом.

Жителям корабля-убежища была оказана помощь на набережной.

Большинство из них смогли вернуться внутрь после тушения пожара. Тех, чьи комнаты пострадали в результате пожара, разместили в одном из близлежащих домов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в квартире в Афинах погиб мужчина, пострадала одна женщина.

Кроме того, на прошлой неделе в Варшаве вспыхнул пожар в самом дорогом жилом доме Польши, расположенном на улице Злота, 44.