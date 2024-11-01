В Нидерландах произошел пожар на корабле, где находились искатели убежища
В нидерландском городе Зандам ночью произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Пожар произошел в одной из комнат приемного пункта, причиной возгорания могло стать зарядное устройство для электровелосипеда.
По данным спасателей, пожар мог быть связан с коротким замыканием.
В результате пожара никто не пострадал. Однако двух охранников и двух жителей осмотрели сотрудники скорой помощи, поскольку они надышались дымом.
Жителям корабля-убежища была оказана помощь на набережной.
Большинство из них смогли вернуться внутрь после тушения пожара. Тех, чьи комнаты пострадали в результате пожара, разместили в одном из близлежащих домов.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в квартире в Афинах погиб мужчина, пострадала одна женщина.
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