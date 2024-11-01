В Естонії хочуть включити українців до резидентів з правом голосу на місцевих виборах

В Естонії готують урядовий законопроєкт, за яким українці, які проживають в країні, можуть отримати право голосу на місцевих виборах поруч з іншими дружніми державами.

Як повідомляє ERR, про це сказав очільник конституційного комітету парламенту Гендрик Террас, представник коаліційної партії "Естонія 200".

В цілому законопроєкт буде про право голосу на місцевих виборах в Естонії.

"Суть проєкту – навести список, хто може голосувати на місцевих виборах (з-поміж іноземців-резидентів Естонії. – Ред.). Тобто – громадяни Естонії, громадяни країн НАТО, країн Європейської економічної зони, Швейцарії; громадяни країн, з якими Естонія буде мати двосторонні угоди, які гарантують право голосу, ратифіковані Рійгікогу. Зараз таких угод ще немає. Йдеться про ситуацію, що ці люди постійно тут проживають". – пояснив Террас.

Реклама:

Він деталізував, що зокрема розглядається укладення такої угоди з Україною, аби українці, які живуть в Естонії, теж мали це право голосу. "Україна тут дуже важлива, в Естонії багато українців", – зазначив Террас.

"Ми спробуємо так юридично оформити це положення, щоб це було відповідно конституції". – додав він.

Гендрик Террас зазначив, що коаліційні партії ще будуть радитися щодо проєкту на початку наступного тижня, але вже у середу його можуть внести до парламенту.

Проєкт з’явився у зв’язку з дискусією про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії громадян Росії та Білорусі. Прем’єр міністр, лідер "Партії реформ" Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

У жовтні 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.



