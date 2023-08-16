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В Естонії хочуть заборонити росіянам голосувати на місцевих виборах

Середа, 16 серпня 2023, 09:37

В уряді Естонії хочуть тимчасово заборонити громадянам Росії-резидентам Естонії голосування на місцевих виборах, що вони можуть робити зараз.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністерство юстиції Естонії підготувало проєкт закону, за яким громадянам країни-агресора буде тимчасово заборонено голосувати на місцевих виборах. Найближчим часом міністр презентує проєкт для коаліційних партнерів і громадськості.

Зараз іноземці, які проживають в Естонії з довгострокою чи постійною посвідкою і досягли віку 16 років на день виборів, можуть голосувати на місцевих виборах. Наступні такі вибори в Естонії відбудуться у 2025 році. 

У проєкті закону аргументують, що за нинішніх умов таке право росіян в Естонії створює загрози для внутрішнього спокою та національної безпеки, тому що Естонія не може гарантувати, що місцеві росіяни "вільні від впливу країни свого громадянства". 

В окремих ситуаціях органи місцевого самоврядування можуть навіть залучатися до виборів президента – якщо парламент не зробить цього з трьох спроб, також вони іноді можуть отримувати згори розпорядження, які стосуються питань загальнонаціонального рівня.  

Окрім того, у проєкті нагадують випадки, коли росіянам в Естонії приходили з Росії повістки, де від них вимагають з’явитися у російський військкомат.

Поправки пропонують тимчасово заборонити участь у голосуванні на місцевих виборах іноземцям-громадянам країн, яких Естонія або Європарламент визнали агресорами. 

Естонія раніше оголосила державою-агресором Росію та Білорусь як її сателіта. 

Нагадаємо, у Литві раніше 1164 білорусів та росіян визнали загрозою національній безпеці.

Латвія готується скасувати дозволи на проживання тих громадян Росії, які проігнорували вимогу скласти іспит на володіння мовою. 

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Естонія