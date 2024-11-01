В Эстонии хотят включить украинцев в резидентов с правом голоса на местных выборах

В Эстонии готовят правительственный законопроект, по которому украинцы, проживающие в стране, могут получить право голоса на местных выборах наряду с другими дружественными странами.

Как сообщает ERR, об этом сказал глава конституционного комитета парламента Хендрик Террас, представитель коалиционной партии "Эстония 200".

В целом законопроект будет о праве голоса на местных выборах в Эстонии.

"Суть проекта – составить список, кто может голосовать на местных выборах (среди иностранцев-резидентов Эстонии. – Ред.). То есть – граждане Эстонии, граждане стран НАТО, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии; граждане стран, с которыми Эстония будет иметь двусторонние соглашения, которые гарантируют право голоса, ратифицированные Рийгикогу. Сейчас таких соглашений еще нет. Речь идет о ситуации, что эти люди постоянно здесь проживают", – пояснил Террас.

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Он детализировал, что в частности рассматривается заключение такого соглашения с Украиной, чтобы украинцы, которые живут в Эстонии, тоже имели это право голоса. "Украина здесь очень важна, в Эстонии много украинцев", – отметил Террас.

"Мы попробуем так юридически оформить это положение, чтобы это было в соответствии с конституцией", – добавил он.

Хендрик Террас отметил, что коалиционные партии еще будут советоваться по проекту в начале следующей недели, но уже в среду его могут внести в парламент.

Проект появился в связи с дискуссией о лишении права голоса на местных выборах в Эстонии граждан России и Беларуси. Премьер-министр, лидер "Партии реформ" Кристен Михал поставил цель в ближайшее время решить этот вопрос и внести изменения в конституцию, чтобы через год российские и белорусские граждане в Эстонии уже не влияли на то, кто будет избран в органы местного самоуправления.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии уже готовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако его не направили на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта конституции Эстонии.

В октябре 28 депутатов эстонского парламента инициировали изменения в конституцию относительно права голоса граждан России, которым они могут пользоваться на местных выборах как резиденты страны.