В Естонії ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії

28 депутатів Рійгікогу – естонського парламенту – ініціювали внесення змін до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

На засіданні Рійгікогу в понеділок голова фракції "Вітчизна" Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, мета якого – позбавити громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах.

"Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян Росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менше року, і необхідно діяти швидко", – сказав Сеедер.

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На додаток до законопроєкту "Вітчизни", який вже пройшов перше читання і передбачає зміни до Закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань, депутати пропонують внести зміни до конституції.

"Згідно із запропонованим формулюванням, право голосу на виборах до місцевих органів влади буде збережено тільки за громадянами Естонії і тих держав, з якими укладено міжнародний договір, ратифікований Рійгікогу", – зазначив Сеедер.

"Нещодавнє дослідження, замовлене Держканцелярією, засвідчило необхідність подальших дій, оскільки 38% громадян Росії в Естонії і цілих 52% осіб із невизначеним громадянством не засудили війну Росії проти України. Такі люди не повинні відігравати ролі в ухваленні рішень, що впливають на життя Естонії", – додав голова фракції.

У вівторок питання про право голосу громадян Росії обговорюватимуть на відкритому засіданні конституційної комісії.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

Естонські ЗМІ підрахували, що у разі реалізації ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців в Естонії.