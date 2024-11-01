У штаті Джорджія попередили про втручання Росії у президентські вибори

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер назвав російською дезінформацією ролик, на якому нібито мігрант із Гаїті розповідає, як кілька разів проголосував на президентських виборах у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Відео, яке з'явилося в X (Twitter) у четвер і набрало понад пів мільйона переглядів, нібито показувало гаїтянського іммігранта, який стверджував, що кілька разів голосував на президентських виборах за віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Пізніше оригінальний пост із відео видалили із соцмережі, але його копії продовжують поширювати як доказ начебто фальсифікацій на виборах у США.

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За словами Раффенспергера, відео було "очевидно фальшивим" і мало на меті викликати занепокоєння щодо начебто нелегітимного процесу голосування у Джорджії, а його розслідуванням уже займаються фахівці.

"Тим часом ми просимо Ілона Маска та керівництво інших соціальних мереж видалити цю інформацію. Очевидно, що це фейк і частина дезінформаційної кампанії. Швидше за все, це продукція російських тролеферм", – додав держсекретар Джорджії.

Зазначимо, що минулого місяця стало відомо про інший ролик у X (Twitter) з неправдивою інформацією про кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тіма Волза.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Там, зокрема, висловлювали занепокоєння тим, що Росія активно використовує штучний інтелект з метою впливу на вибори у США.