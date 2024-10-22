Розвідка США: Росія причетна до фейку про напарника Гарріс на виборах

Американська розвідка стверджує, що неправдивий контент для дискредитації, кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тіма Волза створили та поширювали в соцмережах пов’язані з Росією акаунти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Протягом останнього тижня в X (Twitter) поширювали відредаговане аудіо стосовно Волза, маніпуляції з яким, за твердженням розвідки США, "відповідають зусиллям і тактиці впливу з боку російських акторів".

Деякі пости, що поширювали фейковий контент про напарника Камали Гарріс на виборах у США, набрали сотні тисяч переглядів та поширювались праворадикальними активістами, додали в розвідці.

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Деталі про те, які саме фейки стосовно Волза поширювались у X (Twitter), розвідслужби США не розкривали.

Водночас представник передвиборчої кампанії демократів Морган Фінкельштейн висловив стурбованість тим, що висвітлення фейків про кандидата у ЗМІ може лише посилити вагу неправдивих заяв.

"Ми вважаємо, що можна висвітлювати російську операцію з націлювання, не надаючи додаткового розголосу їхнім неправдивим заявам, які вже були добре спростовані", – додав Фінкельштейн.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Там зокрема висловлювали занепокоєння тим, що Росія активно використовує штучний інтелект з метою впливу на вибори у США.