В штате Джорджия предупредили о вмешательстве России в президентские выборы

Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал российской дезинформацией ролик, на котором якобы мигрант из Гаити рассказывает, как несколько раз проголосовал на президентских выборах в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Видео, которое появилось в X (Twitter) в четверг и набрало более полумиллиона просмотров, якобы показывало гаитянского иммигранта, утверждавшего, что несколько раз голосовал на президентских выборах за вице-президента Камалу Харрис.

Позже оригинальный пост с видео удалили из соцсети, но его копии продолжают распространять как доказательство якобы фальсификаций на выборах в США.

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По словам Раффенспергера, видео было "очевидно фальшивым" и имело целью вызвать беспокойство относительно якобы нелегитимного процесса голосования в Джорджии, а его расследованием уже занимаются специалисты.

"Между тем мы просим Илона Маска и руководство других социальных сетей удалить эту информацию. Очевидно, что это фейк и часть дезинформационной кампании. Скорее всего, это продукция российских ботоферм", – добавил госсекретарь Джорджии.

Отметим, что в прошлом месяце стало известно о другом ролике в X (Twitter) с ложной информацией о кандидате в вице-президенты США от Демократической партии Тиме Уолзе.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

Там, в частности, выражали обеспокоенность тем, что Россия активно использует искусственный интеллект с целью влияния на выборы в США.