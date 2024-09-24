Reuters: Спецслужби США вважають, що Росія використовує ШІ для впливу на вибори

Росія створює більше контенту за допомогою штучного інтелекту з метою впливу на президентські вибори в США, ніж будь-яка інша країна.

Про це розповів представник Офісу директора національної розвідки (ODNI), який говорив на умовах анонімності, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами представника розвідки, це частина ширшої стратегії підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа та дискредитації віцепрезидентки Камали Гарріс.

Співрозмовник журналістів зазначив, що Росія використовує ШІ, щоб створювати контент, спрямований на підвищення шансів Трампа та зменшення популярності Гарріс і Демократичної партії. Це включає поширення конспірологічних наративів.

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Як пояснив представник ODNI, Росія є більш досвідченим гравцем, який має краще розуміння американської виборчої системи та визначає відповідні цілі для впливу.

За його словами, одним із прикладів є липневий випадок, коли Міністерство юстиції США повідомило про припинення операції, пов'язаної з використанням ШІ для поширення проросійських повідомлень у соцмережах.

Крім Росії, для впливу на глобальні погляди також використовують ШІ Китай і Іран. Проте поки що вони не використовували його для втручання у вибори США, зазначив офіційний представник розвідки.

Росія раніше заперечувала втручання у вибори в США. Посольство Росії у Вашингтоні не надало відповіді на запит про коментар.

Як відомо, раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

Також нещодавно Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був глава Білого дому Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає.

У відповідь в Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США.

9 вересня повідомлялося, що Росія все частіше звертається до американських зірок соціальних мереж для прихованого впливу на виборців напередодні президентських виборів 2024 року.