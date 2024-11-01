Розвідка США підтверджує роль РФ у поширенні фейку про президентські вибори

Представники американської розвідки підтвердили причетність Росії до фейкового відео, на якому іммігрант із Гаїті нібито кілька разів голосує на президентських виборах у штаті Джорджія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами представників розвідки США, відео, яке нібито демонструє фальсифікацію результатів голосування у Джорджії, є фальшивкою і роботою "російських агентів впливу", які прагнуть підірвати віру в чесність президентських виборів.

Вони також назвали відео частиною "більш широких зусиль Москви, спрямованих на те, щоб порушити необґрунтовані питання про чесність виборів у США і розпалити розбіжності серед американців".

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20-секундне відео, яке з'явилося в X (Twitter) напередодні, показувало гаїтянського іммігранта, який начебто кілька разів голосував на президентських виборах за віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Пізніше оригінальний пост із відео видалили із соцмережі, але його копії продовжують поширювати як доказ начебто фальсифікацій на виборах у США.

Минулого місяця стало відомо про інший ролик у X (Twitter) з неправдивою інформацією про кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Тіма Волза.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.