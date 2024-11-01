Разведка США подтверждает роль РФ в распространении фейка о президентских выборах

Представители американской разведки подтвердили причастность России к фейковому видео, на котором иммигрант из Гаити якобы несколько раз голосует на президентских выборах в штате Джорджия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам представителей разведки США, видео, которое якобы демонстрирует фальсификацию результатов голосования в Джорджии, является фальшивкой и работой "российских агентов влияния", которые стремятся подорвать веру в честность президентских выборов.

Они также назвали видео частью "более широких усилий Москвы, направленных на то, чтобы поднять необоснованные вопросы о честности выборов в США и разжечь разногласия среди американцев".

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20-секундное видео, которое появилось в X (Twitter) накануне, показывало гаитянского иммигранта, который якобы несколько раз голосовал на президентских выборах за вице-президента Камалу Харрис.

Позже оригинальный пост с видео удалили из соцсети, но его копии продолжают распространять как доказательство якобы фальсификаций на выборах в США.

В прошлом месяце стало известно о другом ролике в X (Twitter) с ложной информацией о кандидате в вице-президенты США от Демократической партии Тиме Уолзе.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.