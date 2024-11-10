Более 100 тысяч человек в Валенсии протестовали против реакции властей на наводнения

На улицы города Валенсия – административного центра одноименного автономного сообщества в Испании – в субботу, 9 ноября, вышли 130 тысяч человек, чтобы выразить протест против реакции властей на смертельные наводнения.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит информагентство EFE.

Марш, организованный более 60 организациями и профсоюзами Валенсии, длился полтора часа. Его участники отправились с центральной площади города и подошли к зданию регионального правительства – Женералитата.

Десятки тысяч людей требовали отставки регионального премьер-министра Карлеса Масона и его правительства, обвиняя их в недостаточной реакции на наводнения, унесшие жизни более 200 человек в сообществе Валенсия.

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Фото: EFE

Масон, как узнали местные СМИ, в день начала смертельных наводнений не находился на связи с кризисным штабом испанского правительства два часа, проводя рабочий обед в ресторане.

Во время марша раздавались возгласы вроде "Президента (то есть главу правительства. – Ред.) в Пикассента" (так называется тюрьма Валенсии) и "Масон в отставку, выйди из подполья", а на плакатах были видны надписи "Сметем Масона, как грязь" или "Твоя некомпетентность убивает".

Фото: EFE

Марш прошел без серьезных инцидентов, за исключением бросания файеров и грязи в здание городского совета Валенсии, которое произошло после начала марша и потребовало вмешательства спецподразделений полиции Испании. Также грязью и краской облили булевлю Женералитата Валенсии.

На прошлой неделе, напомним, жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, которые приехали туда. Жители были недовольны реакцией властей на смертельную катастрофу.