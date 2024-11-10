Глава МЗС Франції стурбований роллю Маска в майбутній адміністрації Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що непокоїться через можливий вплив американського мільярдера та власника X (Twitter) Ілона Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien.

Говорячи про роль Ілона Маска в адміністрації Трампа, глава французького МЗС висловив сподівання, що той "не зробить з американською демократією те, що він зробив з Twitter".

"Демократія – крихкий скарб", – вважає міністр.

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"Ми ніколи не погодимося з тим, щоб публічні дебати були перенесені в дерегульовані соціальні мережі в руки особливих груп інтересів, чи то американських, чи то китайських", – додав міністр закордонних справ Франції.

Барро також закликав не "повторювати долю американських демократів" та повернутись до "витоків демократії: влади і відповідальності за громадян".

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.

Нещодавно стало відомо, що мільярдер брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.