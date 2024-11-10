Глава МИД Франции обеспокоен ролью Маска в будущей администрации Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что беспокоится из-за возможного влияния американского миллиардера и владельца X (Twitter) Илона Маска в будущей администрации Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Le Parisien.

Говоря о роли Илона Маска в администрации Трампа, глава французского МИД выразил надежду, что тот "не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter".

"Демократия – хрупкое сокровище", – считает министр.

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"Мы никогда не согласимся с тем, чтобы публичные дебаты были перенесены в дерегулированные социальные сети в руки особых групп интересов, будь то американских или китайских", – добавил министр иностранных дел Франции.

Барро также призвал не "повторять судьбу американских демократов" и вернуться к "истокам демократии: власти и ответственности за граждан".

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах.

Недавно стало известно, что миллиардер участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.