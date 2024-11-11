У Німеччині на тлі політичної кризи зірвалось засідання щодо бюджету

У Німеччині скасували важливе засідання парламентського бюджетного комітету, яке мало відбутися цього тижня, що ризикує затримати прийняття бюджету Німеччини на 2025 рік на тлі політичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Парламентські партії продовжували сперечатися про терміни проведення дострокових виборів, щоб покласти край періоду політичної невизначеності після розпаду коаліції канцлера Олафа Шольца минулого тижня.

Уряд Шольца не має парламентської більшості з середи, коли Вільна демократична партія (ВДП) вийшла з коаліції через бажання своїх більш лівих партнерів витрачати більше, використовуючи державні запозичення, якщо це необхідно.

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Скасування засідання комітету робить менш імовірним формування більшості в Бундестазі для затвердження бюджету, навіть якщо соціал-демократам Шольца та "Зеленим", які залишаються в уряді, вдасться запропонувати його.

Голова бюджетного комітету Бундестагу Хельге Браун (ХДС) не очікує, що бюджет на 2025 рік буде прийнятий раніше літа наступного року, про що він заявив у понеділок в інтерв'ю MDR.

Це означало б, що федеральному уряду довелося б перейти до тимчасового управління бюджетом, що значно обмежило б простір для маневру уряду.

Браун висловив сумніви, що уряд меншості зможе провести через Бундестаг бюджет на 2025 рік.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Шольц сигналізував про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше, ніж він планував у січні.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.