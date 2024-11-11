В Германии на фоне политического кризиса сорвалось заседание по бюджету

В Германии отменили важное заседание парламентского бюджетного комитета, которое должно было состояться на этой неделе, что рискует задержать принятие бюджета Германии на 2025 год на фоне политического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Парламентские партии продолжали спорить о сроках проведения досрочных выборов, чтобы положить конец периоду политической неопределенности после распада коалиции канцлера Олафа Шольца на прошлой неделе.

Правительство Шольца не имеет парламентского большинства со среды, когда Свободная демократическая партия (СДП) вышла из коалиции из-за желания своих более левых партнеров тратить больше, используя государственные заимствования, если это необходимо.

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Отмена заседания комитета делает менее вероятным формирование большинства в Бундестаге для утверждения бюджета, даже если социал-демократам Шольца и "Зеленым", которые остаются в правительстве, удастся предложить его.

Председатель бюджетного комитета Бундестага Хельге Браун (ХДС) не ожидает, что бюджет на 2025 год будет принят раньше лета следующего года, о чем он заявил в понедельник в интервью MDR.

Это означало бы, что федеральному правительству пришлось бы перейти к временному управлению бюджетом, что значительно ограничило бы пространство для маневра правительства.

Браун выразил сомнения, что правительство меньшинства сможет провести через Бундестаг бюджет на 2025 год.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Шольц сигнализировал о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше, чем он планировал в январе.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.