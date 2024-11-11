У Шольца відкидають ймовірність голосування за довіру уряду у середу

В уряді Німеччини відкинули можливість організації голосування за довіру уряду у зв’язку з розпадом коаліції найближчої середи, 13 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Християнсько-демократичний союз неодноразово закликав канцлера Шольца якнайшвидше оголосити голосування за довіру уряду, щоб не відкладати оголошення дострокових виборів. Наступна сесія Бундестагу із заявою уряду запланована на середу.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц не планує голосування за довіру його уряду у середу.

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Він також сказав, що якщо Шольцу і його партії СДПН не вдасться домовитися із ХДС про дату, він ухвалюватиме рішення на власний розсуд.

Також у Німеччині скасували важливе засідання парламентського бюджетного комітету, яке мало відбутися цього тижня, що ризикує затримати прийняття бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Шольц вже сигналізував про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше, ніж у січні, як початково планував.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.