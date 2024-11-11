У Шольца отрицают вероятность голосования за доверие правительству в среду

В правительстве Германии отрицают возможность организации голосования за доверие правительству в связи с распадом коалиции в ближайшую среду, 13 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Христианско-демократический союз неоднократно призывал канцлера Шольца как можно быстрее объявить голосование за доверие правительству, чтобы не откладывать объявление досрочных выборов. Следующая сессия Бундестага с заявлением правительства запланирована на среду.

Представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц не планирует голосование за доверие его правительства в среду.

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Он также сказал, что если Шольцу и его партии СДПГ не удастся договориться с ХДС о дате, он будет принимать решение по своему усмотрению.

Также в Германии отменили важное заседание парламентского бюджетного комитета, которое должно было состояться на этой неделе, что рискует задержать принятие бюджета на 2025 год.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Шольц уже сигнализировал о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше, чем в январе, как изначально планировал.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.