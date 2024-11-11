Министр инфраструктуры Молдовы ушел из правительства и партии Майи Санду

В Молдове министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну объявил об отставке и заявил, что покидает правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спыну отметил, что в последние годы брал на себя сложные задачи, чтобы страна достигла успеха, и сейчас, как никогда, знает, что Молдова движется в правильном направлении.

"На протяжении всего этого периода я подвергался несправедливой клеветнической кампании. Практически ежедневно я сталкивался с нападками, которые не сопровождались никакими доказательствами. Я продолжал выполнять свою работу в интересах нашей страны. Я знаю, что оставляю за собой, и уверен, что никто не сможет опровергнуть добросовестность моих поступков", – написал Спыну в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что покидает правительство Молдовы и партию "Действие и солидарность".

Спину занимал должность вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития в правительстве Натальи Гаврилицы и продолжил свою работу в должности министра в правительстве Дорина Речана.

По данным источника "ЕП", на этой неделе в молдовском правительстве ожидаются отставки значительного количества других членов кабинета Речана.

Накануне второго тура президентских выборов президент Майя Санду заявила, что необходимо провести перестановки в правительстве.

Санду отметила, что посетила различные населенные пункты и услышала, что люди требуют перемен. Она указала, что эти изменения должны быть осуществлены до конца этого года.

В начале ноября о кадровых изменениях в правительстве сообщил премьер-министр Дорин Речан.

После победы во втором туре Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.