Зеленський у розмові з Дудою привітав Польщу з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою у понеділок привітав Польщу із Днем незалежності та подякував за підтримку.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 11 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що провів телефонну розмову з Дудою та привітав його і весь польський народ із Днем незалежності.

"Україна вдячна за всю підтримку Польщі від перших днів повномасштабної війни й по сьогодні. Незалежність і для України, і для Польщі – це сила, яка зміцнює обидва наші народи, яка може бути на сто відсотків ефективною тільки в нашій співпраці, тільки в підтримці один одного. Польщо, дякую. І вітаю тебе", – сказав глава держави.

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Нагадаємо, Дуда раніше повідомив, що провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, який передав полякам вітання з нагоди Дня незалежності.

А у Варшаві перед офіційним початком традиційної ходи у центрі міста до Дня незалежності Польщі правоохоронці затримали 75 осіб.