Дуда розповів, про що говорив у першій розмові з обраним президентом США

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом та поділився її деталями.

Слова президента наводить його канцелярія у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Дуда зазначив, що домовився із Трампом зустрітися перед його офіційним вступом на посаду в січні.

Вони також обговорили один із пріоритетів, який "полягає у зміцненні наших зв'язків".

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Трамп, додав Дуда, передав полякам вітання з нагоди Дня незалежності, який відзначають 11 листопада.

"Президент Трамп сказав, що він вдячний за голоси польської громади і обіцяє завжди пам'ятати про Польщу", – розповів Дуда.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що попри розбіжності буде формувати спільну позицію з президентом Анджеєм Дудою під час контактів з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Дуда попередив Туска, що, ймовірно, найближчим часом він відвідає Сполучені Штати.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час майбутнього президентства Дональда Трампа у США підходи до питань безпеки в Європі будуть більш прямолінійними.