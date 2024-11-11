Зеленский в разговоре с Дудой поздравил Польшу с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой в понедельник поздравил Польшу с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 11 ноября, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с Дудой и поздравил его и весь польский народ с Днем независимости.

"Украина благодарна за всю поддержку Польши от первых дней полномасштабной войны и по сей день. Независимость и для Украины, и для Польши – это сила, которая укрепляет оба наших народа, которая может быть на сто процентов эффективной только в нашем сотрудничестве, только в поддержке друг друга. Польша, спасибо. И поздравляю тебя", – сказал глава государства.

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Напомним, Дуда ранее сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, который передал полякам поздравления по случаю Дня независимости.

А в Варшаве перед официальным началом традиционного шествия в центре города ко Дню независимости Польши правоохранители задержали 75 человек.