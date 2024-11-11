У Варшаві перед ходою до Дня незалежності затримали понад 70 осіб

Перед офіційним початком традиційної ходи у центрі Варшави до Дня незалежності Польщі правоохоронці затримали 75 осіб.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосили у поліції.

Станом на 14:00, коли мала починатись хода, у Варшаві затримали 75 осіб. Серед іншого, у них вилучили кількасот різних фаєрів і 440 петард, 22 стробоскопи і два повноцінних феєрверки. Використання піротехніки у столиці в цей день було під забороною.

Також у когось із затриманих виявили прапор ультраправої групи та радянський прапор з серпом і молотом.

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Do godziny 14 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 75 osób posiadających materiały pirotechniczne.



Zabezpieczono: 212 rac, 440 petard, 201 flar, 22 tzw. stroboskopy i 2 wyrzutnie. pic.twitter.com/jfmjBhhi7F – Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2024

Сама хода проходить без значних інцидентів, коментували у поліції близько 15:00. Організатори оцінюють кількість присутніх у 100 тисяч осіб.

Piotr Szydlowski / RMF FM

Подекуди учасники все ж використовують піротехніку, але її набагато менше, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, влада Варшави дала дозвіл організаторам щорічного Маршу незалежності, присвяченого проголошенню незалежності Польщі 11 листопада – перед цим акцію не реєстрували через порушення під час подання заявки.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений. За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.