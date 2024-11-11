В Италии судьи снова блокируют механизм депортации мигрантов в Албанию

Итальянские судьи в понедельник, 11 ноября, приказали вернуть в Италию семерых мужчин, переданных в миграционный центр в Албании в рамках двустороннего соглашения о сдерживании нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Мужчины, о которых говорится в решении суда, на прошлой неделе прибыли в центр временного содержания мигрантов в албанском городе Шенджин после того, как итальянская береговая охрана спасла их при попытке добраться до Европы.

Власти Италии настаивали на том, что все они должны быть возвращены в страны происхождения – Египет и Бангладеш, – которые итальянское правительство считает безопасными. Но судьи ссылаются на решение Суда ЕС, который утверждает иначе.

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Вице-премьер правительства Италии, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини возложил ответственность на "политизированных судей", которые, по его словам, "хотели бы отменить границы Италии".

"Еще один политический приговор, направленный не против правительства, а против итальянцев и их безопасности", – добавил он.

Напомним, с октября вступило в силу соглашение между Албанией и Италией, согласно которому мужчины из стран, которые считаются безопасными и которые были задержаны в международных водах при попытке пересечь границу из Африки в Европу, передаются в два албанских центра.

Там мигранты находятся до тех пор, пока Италия рассматривает их просьбы о предоставлении убежища. Это не распространяется на женщин, детей и уязвимых лиц.

С тех пор в центры в Албании были отправлены 24 мигранта, но все они решениями итальянских судей были возвращены в Италию, поскольку определение "безопасных стран" итальянского правительства противоречит решению Суда ЕС.