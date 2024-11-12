Марш до Дня незалежності у Варшаві скінчився без значних інцидентів, але з десятками затримань

Марш до Дня незалежності Польщі у Варшаві, що проходив у понеділок 11 листопада, цього разу закінчився без значних інцидентів, проте з десятками затримань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

У ході в центрі польської столиці взяли участь десятки тисяч людей. Щодо конкретних цифр оцінки розходяться: організатори вважають, що були присутні від 250 тисяч осіб, тоді як міська влада оцінює кількість учасників у 90 тисяч.

Paweł Supernak / PAP

Під час ходи окремі активісти, зокрема від організації Всепольська молодь, спалили прапор Євросоюзу.

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Журналіст RMF, присутній на місці, повідомляв, що від окремих протестувальників можна було чути антиурядові та антиукраїнські гасла. Дехто приніс, крім національної символіки, американські та угорські прапори. Попри заборону піротехніки, часто можна було чути вибухи петард.

Albert Zawada / PAP

Хода завершилася святковим концертом біля Національного стадіону.

Правоохоронці повідомили, що станом на 21:00 вжили заходів щодо 164 осіб, у 94 випадках йшлося про використання піротехніки. У людей вилучили близько 400 різних фаєрів, 485 петард, стробоскопи та два повноцінних феєрверки.

70 осіб затримали. У 49 випадках причиною були виявлені у них наркотики, 10 виявились у розшуку; чотирьох затримали за участь у бійці, одного – за образу правоохоронця, одного – за спробу пограбування, ще одного – за пропаганду нацизму, чотирьох – за використання дронів.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою у понеділок привітав Польщу із Днем незалежності та подякував за підтримку.

Нагадаємо, влада Варшави дала дозвіл організаторам щорічного Маршу незалежності, присвяченого проголошенню незалежності Польщі 11 листопада – перед цим акцію не реєстрували через порушення під час подання заявки.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений. За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.