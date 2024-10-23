Мерія Варшави все ж дозволила проведення Маршу незалежності

Влада Варшави дозволила організаторам щорічного Маршу незалежності, присвяченого проголошенню незалежності Польщі 11 листопада – перед цим акцію не реєстрували через порушення під час подання заявки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Речниця варшавської мерії Моніка Бойт підтвердила, що, відповідно до рішення мера Рафала Тшасковського, "належним чином подана заявка, яка не викликала жодних юридичних сумнівів, була зареєстрована, як і будь-яке інше зібрання".

У Марші незалежності, як заявляється, візьмуть участь 100 тисяч людей. Він має розпочатися 11 листопада о 14:00 і триватиме до 20:00. Його учасники пройдуть традиційним маршрутом – від кільцевої розв'язки Дмовського, Єрозолімського проспекту і Понятовського мосту до галявин Національного стадіону у Варшаві.

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Раніше влада Варшави відмовила у видачі дозволів на проведення Маршу незалежності, пославшись на те, що заявки передбачали 16-денний захід – з 28 жовтня до 12 листопада.

Організатори подавали ще кілька заявок, практично ідентичних за змістом, які відрізнялися лише початковою датою запланованого заходу. Зрештою вони спробували оскаржити відмову у суді, але невдало.

На початку вересня поліція провела обшук у штаб-квартирі організаторів – Асоціації "Марш незалежності" у зв'язку з розслідуванням правопорушень, які нібито мали місце під час маршу 2018 року.

На минулорічну ходу прийшли десятки тисяч людей, вона пройшла відносно мирно. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений. За результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.