Десятки тисяч людей взяли участь у Марші незалежності у Варшаві

Десятки тисяч людей пройшли в суботу Варшавою під час маршу, організованого націоналістичними групами, оскільки Польща відзначала День незалежності, 105 років після того, як країна відновила свою державність наприкінці Першої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Учасники несли біло-червоні прапори Польщі, а дехто палив фаєри, коли йшов маршрутом від центру міста до Національного стадіону.

фото PAP

Хоча 11 листопада в 38-мільйонній країні відбувається багато патріотичних заходів, щорічний Марш незалежності став домінувати у висвітленні в новинах, оскільки він іноді був затьмарений ксенофобськими гаслами і насильством.

За словами мера Варшави Рафала Тшасковського, цьогорічний захід зібрав близько 40 000 учасників і пройшов мирно.

Ультраправа партія "Конфедерація", ідеологічно пов'язана з "Маршем незалежності", отримала лише 18 місць у 460-місцевому Сеймі. Тим часом "Право і справедливість", правляча права націоналістична партія, лідери якої в минулому приєдналися до Маршу, набрала найбільше голосів, але не змогла сформувати парламентську більшість.

Дональд Туск, кандидат від коаліції-переможниці на посаду наступного прем'єр-міністра, закликав до національної єдності у своєму посланні з нагоди Дня незалежності, підкресливши, що це свято належить усім полякам.

"Якщо хтось використовує слово "нація", щоб розділити і посіяти ненависть, він діє проти нації. Сьогодні наша нація святкує незалежність. Весь народ, вся Польща ", – сказав Туск, який не приєднався до маршу.

День незалежності відзначає відновлення національного суверенітету Польщі у 1918 році, наприкінці Першої світової війни і після 123 років панування Пруссії, Австрії та Росії.

"Для нас, поляків, цей день 11 листопада – це день радості, день гордості, день слави, день, коли ми згадуємо з хвилюванням, що після 123 років неіснування наша країна, Польща, відродилася", – сказав президент Анджей Дуда у промові біля Могили Невідомого солдата.

Дуда попередив, що російський імперіалізм знову загрожує не лише Україні, але й ширшому регіону.

"Російський імперіалізм піде далі: він захоче захопити більше народів, відбираючи їхню свободу і їхні держави", – сказав Дуда.

Президент України Володимир Зеленський надіслав Польщі послання в Twitter (Х), в якому звернувся до поляків: "Нехай ваша незалежність буде непорушною і вічною".

У минулому марш привертав увагу ультраправих симпатиків з інших європейських країн, зокрема з Угорщини та Італії. Серед тих, хто взяв участь цього року, був Пол Голдінг, лідер невеликої ультраправої партії Британії "Британія понад усе".

Серед учасників маршу були помітні футбольні вболівальники, деякі з них тримали плакати з ультраправими гаслами. Одна група принесла з собою прапори ЄС та ЛГБТК+, які топтали, а один райдужний прапор був спалений.

Як повідомила агенція PAP, за результатами маршу затримали 56 осіб і вилучили понад тисячу піротехнічних засобів.

Останнім часом стосунки між Україною та Польщею, напередодні польських виборів, охололи через зернову кризу і звинувачення у "невдячності", а в останні дні додалась ще й проблема блокування кордону перевізниками.

Про передвибрче загострення ЄП писала у статті: Невдячність чи принциповість: які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.

Очікується, що ближчим часом у Польщі процес зміни влади буде знято з режиму "на паузі", про це читайте у статті: Дональд Туск іде на ротацію.